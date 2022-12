Baptême de l’art: On va bien s’amusée!

L’endroit, immense, c’est vrai, fait un peu peur. Vingt mille œuvres dans ses murs : peintures, sculptures, dessins... Et six musées en un : l’Oldmasters, le Magritte, le Wiertz, le Meunier, le Fin de siècle et celui d’Art moderne. Que cela ne vous freine pas : emmener les plus jeunes aux musées royaux des Beaux-Arts est plus qu’une bonne idée.

Des balades contées, des parcours interactifs ou philosophiques, des stages pour enfants, des espaces créatifs au cœur des expositions à explorer en famille… Et comme à cet âge-là, deux ou trois ans font toute la différence, le parcours se modifie selon qu’on soit ado ou marmot.

Ces derniers et dernières pourront tester leur créativité durant les stages des vacances scolaires (visites, dessins, collages, jeux, etc.). Ou aiguiser leur sagacité au fil du parcours Bruegel où, tels des pèlerins avec leur carte, ils devront percer le mystère des œuvres d'art.