Une année Franck qui se termine avec panache

Le 10 décembre 1822, le compositeur César Franck voyait le jour à Liège. Un bicentenaire, célébré en fanfare toute cette année, qui se conclut en beauté cette semaine avec l’OPRL et Gergely Madaras qui reprennent Les Béatitudes, l’œuvre préférée du compositeur.

Non sans que les étapes précédentes ne soient dignement saluées : les deux coffrets « Fuga libera » consacrés à la musique de chambre (autour de la Chapelle musicale) et à la musique symphonique (autour de l’OPRL) ont été couronnés d’un « Diapason d’or » de l’année, sans doute la plus haute récompense discographique dans le monde francophone.

Mais qu’est-ce donc que Les Béatitudes, ce monument dont on parle plus qu’on ne le visite ? Un oratorio monumental que le compositeur mettra 10 ans à écrire, de 1869 à 1879 et qu’il n’entendit jamais dans sa version définitive, créée par Colonne en 1893.