En vrac, quelques idées cadeaux du MAD

Offrez du cinéma

Alimentez votre curiosité cinématographique et celle de vos proches, vos amis en offrant du cinéma. La plateforme Cinetek, site de VOD consacré aux plus grands films du XXe siècle choisis par des réalisateurs et réalisatrices du monde entier, propose des formules cadeaux. Le CinéPass cadeau pour faire découvrir l’ensemble des films du catalogue se décline en trois formules : 10, 20 ou 50 euros. Elles sont cumulables et valables à vie. Pour 30 euros/an, l’abonnement cadeau à la Sélection du mois donne accès à 10 films par mois choisis par la Cinetek. Tous les films du catalogue (plus de 1.400 films) peuvent faire l’objet d’un cadeau. C’est 2,99 euros le film. Et si vous composiez un bouquet pour les fêtes ?

www.lacinetek.com/be/offrir-lacinetek