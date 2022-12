Selon Itinera, la pauvreté, il faut l’anticiper, l’accompagner et la combattre sous toutes ses facettes

Deux membres de l’Institut Itinera se sont penchés sur la problématique de la précarité. Au terme de deux années de travail, il en ressort un livre. Et surtout, une nouvelle approche, visant à stabiliser les personnes précaires pour leur permettre ensuite d’envisager des choix à moyen terme.

Une personne sur cinq, ou presque. En Belgique, 19,5 % de la population est concernée par le risque de pauvreté monétaire, celui de faible intensité de travail ou celui de privatisation matérielle sévère. Avec des réalités variables selon les régions du pays. Ainsi la première catégorie citée – elle englobe les personnes dont le revenu disponible après taxes et transferts est inférieur à 60 % du revenu national médian – rassemble 20 % des Wallons, 30 % des Bruxellois et 10 % des Flamands. « Sans notre système de protection sociale, ces chiffres seraient deux fois plus élevés mais ils restent constants malgré les moyens utilisés pour y faire face », résume Jean Hindriks (Itinera) qui, avec son collègue Joël Van Cauter, vient de publier un essai intitulé « Agir durablement contre la pauvreté », disponible gratuitement en ligne.