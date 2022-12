Procès des attentats de Bruxelles: la Belgique déjà rappelée à l’ordre sur les techniques de transfèrement des détenus à haut risque

Le sujet des conditions de détention et de transport des accusés s’est invité au procès ce lundi. Isolement, musique à fond, vue occultée, fouilles à nu… Le Comité anti-torture (CPT) européen a déjà alerté les autorités belges sur le recours à ces méthodes. Lesquelles pourraient avoir une incidence sur la participation des accusés à leur procès, estime Jérôme Englebert, docteur en psychologie à l’UCLouvain et spécialiste de l’univers carcéral.

Ça fait sept ans qu’on subit votre vengeance. Chaque fois que j’ai été transféré, ça a été dans des conditions pitoyables. On vous humilie, on vous met à nu, on met de la musique satanique à fond et on vous cagoule, aussi. » Ce lundi, au cours de l’audience d’ouverture du procès des attentats de Bruxelles, Mohamed Abrini a déploré avec virulence les techniques auxquelles il serait quotidiennement soumis dans le cadre de sa détention et de ses transfèrements vers le palais de justice.