Attentat de Nice: «Des êtres parfaitement sains associés à un projet insensé»

Je ne ferai pas de citation, l’horreur est telle qu’elle nous impose la sobriété ». Trois mois se sont écoulés, trois mois d’audiences éprouvantes, devant la cour d’assises spéciale de Paris quand Alexa Dubourg entame ce mardi le réquisitoire au procès de l’attentat de Nice. La première des trois avocats généraux qui vont se relayer durant toute la journée se doit de réclamer les peines pour les huit accusés, dont sept sont présents. Mais la représentante du parquet national antiterroriste sait que son rôle va bien au-delà. Il lui appartient de dire ce que la société retient de la tragédie qui a fait 86 morts et des centaines de blessés en quatre minutes lorsqu’un camion de 19 tonnes a fauché et broyé les passants sur la Promenade des Anglais ce soir du 14 juillet 2016. D’exprimer la trace que laissera le procès dans l’histoire. Alors, c’est aux victimes, et non aux magistrats professionnels qui composent la cour, qu’elle s’adresse d’abord.