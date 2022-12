Maroc – Espagne: la tension monte dans le centre de Bruxelles (vidéo)

Après la victoire du Maroc face à l’Espagne et sa qualification pour les quarts de finale ce mardi, la police a pris la décision de faire dévier certains bus et trams de la Stib et fait fermer certains grands axes craignant des débordements.

Le Maroc s’est qualifié pour la première fois de son histoire en quarts de finale d’un Mondial, en faisant chuter l’Espagne à l’issue des tirs au but (0-0, 3 t.a.b à 0) mardi à Doha. A Bruxelles, la police craignait de nouveaux débordements ce mardi soir.

Sur ordre de police, le tunnel Porte de Hal direction Midi est fermé ainsi que le boulevard du Midi en direction de la Porte d’Anderlecht. La police met en garde et conseille d’éviter le secteur Midi/Lemonnier.

Certains bus de la Stib sont également déviés sur ordre de police.

Sur le boulevard Lemonnier une quinzaine d’habitants du quartier faisaient tampon entre la foule d’une part et les forces de l’ordre et le centre-ville d’autre part. « On veut éviter qu’il y ait des incidents », explique l’un d’eux. En début de soirée, la police a dû intervenir pour disperser certains supporters, rapporte Het Laatste Nieuws. Les forces de l’ordre ont été visées par des jets de pierre et ont répondu en déployant un canon à eau et des gaz lacrymogènes.

D.R.