Biodiversité: des bonnes nouvelles dans un océan de mauvaises

Faire l’état de la biodiversité dans le monde, c’est enfiler les perles d’un collier de nouvelles très préoccupantes. Comme l’a rappelé le secrétaire général des Nations unies en ouvrant la COP15 de Montréal, « la déforestation et la désertification ont transformé en friches des écosystèmes autrefois florissants. Notre terre, notre eau et notre air sont empoisonnés par les produits chimiques et les pesticides, et étouffés par les plastiques. Notre dépendance aux combustibles fossiles a plongé notre climat dans le chaos – des vagues de chaleur et des incendies de forêt aux communautés desséchées par la chaleur et la sécheresse, ou inondées et détruites par des inondations terrifiantes. La production et la consommation non durables poussent nos émissions à la hausse et dégradent notre terre, notre mer et notre air ».