Coupe du monde: le Portugal se balade face à la Suisse et défiera le Maroc en quarts de finale (6-1, vidéos)

Le Portugal a balayé la Suisse (6-1) mardi au Stade Lusail de Doha, et disputera son quart de finale au Mondial-2022 contre le Maroc samedi.

Le Portugal a complété le tableau des quarts de finale de la Coupe du monde de football grâce à sa large victoire 6-1 sur la Suisse, mardi, au Stade de Lusail. Gonçalo Ramos (17e, 51e, 67e) a été le grand artisan du succès portugais avec un triplé. Pepe (33e), Raphaël Guerreiro (55e) et Rafael Leao (90e+2) ont également marqué pour le Portugal et Manuel Akanji (58e) a inscrit le but de la Suisse.

Fernando Santos, le sélectionneur portugais, choisissait de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc. Son remplaçant, Gonçalo Ramos, ne mettait que 17 minutes à le remercier pour la confiance. Servi par Joao Felix, l’attaquant de Benfica contrôlait, se retournait et envoyait un missile qui surprenait Yann Sommer au premier poteau (1-0, 17e). Le Portugal doublait la mise grâce à une tête rageuse de Pepe (2-0, 33e). La Suisse pouvait revenir dans le match, mais Diogo Dalot dégageait devant la ligne une tête de Remo Freuler (38e).

Au retour des vestiaires, Ramos reprenait à bout portant un centre de la droite de Diogo Dalot pour inscrire son deuxième but personnel, le troisième du Portugal (3-0, 51e). A la 55e minute, le Portugal étalait sa force collective en contre, Raphaël Guerreiro concluait parfaitement le mouvement (4-0). Manuel Akanji réduisait l’écart sur les suites d’un corner (4-1, 58e).

Pas rassasié, Gonçalo Ramos réalisait le triplé, d’un ballon piqué sur une passe de Joao Felix (5-1, 67e). Monté au jeu à un quart d’heure du terme, Cristiano Ronaldo trouvait le chemin des filets, mais son but était annulé pour hors-jeu (84). Rafael Leao complétait le triomphe portugais d’une frappe enroulée (6-1, 90e+2).

Le Portugal, qui retrouvera les quarts de finale d’un Mondial pour la première fois depuis 2006, affrontera le Maroc, vainqueur aux tirs au but de l’Espagne (0-0, 3-0 t.a.b.), samedi.