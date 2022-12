Portugal – Suisse: Ramos ouvre le score en faveur des Portugais (direct, 1-0)

Le Portugal en favori prudent et la Suisse en outsider assumé et ambitieux : le 1/8 de finale de mardi entre les deux équipes au stade de Lusail est peut-être le plus incertain du tableau final du Mondial-2022.

Un simple coup d’œil aux deux dernières confrontations entre les deux équipes, il y a six mois à peine en Ligue des Nations, suffit à comprendre l’équilibre des forces. Lors du premier match, à Lisbonne, le Portugal s’était imposé 4-0, avec notamment un doublé de Ronaldo. Une semaine plus tard, à Genève, la Suisse avait pris sa revanche et l’avait emporté 1-0.

