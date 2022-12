Un sommet mondial sur la biodiversité pour faire la paix avec la nature

Des bords de Seine aux rives du Saint-Laurent, n’y aurait-il qu’une nuance d’accent ? Les participants au sommet mondial sur la biodiversité qui a débuté mercredi à Montréal espèrent en tout cas que l’esprit de Paris inspirera leurs débats ; qu’à la manière de l’accord sur le climat en 2015 en sortira un deal ambitieux pour la préservation de la biodiversité. Mais entre la COP21 climatique et la « COP15 » de 2022, la quinzième conférence des parties à la convention sur la diversité biologique (CBD), les auspices sont plutôt grisâtres. L’objectif : adopter un « cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 ». Avec un symbole fort : l’engagement d’assurer la protection de 30 % des terres et des mers de notre planète (contre 17 % des terres et 7,7 % des mers aujourd’hui), tout en respectant les droits des communautés locales qui y vivent. Mais on est loin d’y être.