Un massacre de trop à Kishishe (Nord Kivu) où Kinshasa déplore 300 morts

Que s’est-il passé à Kishishe la semaine dernière ? Kinshasa et Kigali se renvoient la balle. Le Congo dramatise volontairement les évènements, alors que le Rwanda brandit depuis un quart de siècle la présence au Congo des rebelles hutus pour justifier toutes ses opérations militaires.

Que s’est-il réellement passé le 29 novembre dernier à Kishishe, un village du Nord Kivu, à quelque 70 km de Goma ? L’armée congolaise qui n’est pas présente dans cette zone, avait été la première à accuser les rebelles du M23, des Tutsis congolais appuyés par le Rwanda, d’avoir massacré une centaine de villageois. Au fil des jours, le bilan s’est alourdi et Julien Paluku, actuel ministre congolais de l’Industrie, a soudain fait « exploser les compteurs » assurant, lors d’une conférence de presse à Kinshasa, que le bilan s’élèverait à 272 civils dont 17 enfants. M. Paluku, d’origine Nande, un groupe ethnique très présent dans la province est aussi un ancien gouverneur du Nord Kivu et a gardé de nombreux contacts sur le terrain. Ses accusations sont corroborées par des sources militaires et par des journalistes de Goma joints par téléphone.