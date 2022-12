Energie: trois pistes pour éviter la panne de courant en 2025, mais aucune solution miracle

Le 1er décembre 2025, le réacteur de Doel 2 doit s’arrêter. Définitivement. C’est, dans l’ordre chronologique, le septième et dernier réacteur à devoir fermer selon la loi belge actuelle (voir infographie). Après, la Belgique devra donc vivre sans nucléaire. En tout cas pour l’hiver 2025-2026, car le gouvernement De Croo a annoncé son intention de prolonger les réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 (censés fermer un peu plus tôt en 2025). Mais Engie Electrabel, l’exploitant nucléaire, a déjà fait savoir qu’un redémarrage ne serait possible qu’à partir de novembre 2026, au grand plus tôt. Le temps de procéder au chantier de révision décennale. Dans l’état actuel des choses, la Belgique doit donc se préparer à passer un hiver sans énergie atomique d’ici trois ans, ce qu’elle n’a pas connu depuis 1975.