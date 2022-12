COP 15 sur la biodiversité: une infographie montre l’édifiant déclin des populations animales dans le monde

Un mois à peine après la COP 27 sur le climat, les représentants du monde entier se retrouveront mercredi au chevet d’une autre crise majeure lors de la COP 15 sur la biodiversité : la perte massive des espèces animales et végétales, provoquée par les activités humaines telles que la déforestation, l’agriculture intensive, la surpêche, l’urbanisation croissante, la pollution plastique, etc.

Après trois années de laborieuses négociations, le projet d’accord sur la table comprend une vingtaine de « cibles », dont la plus emblématique vise à protéger 30 % des terres et des mers à l’horizon 2030. Parmi d’autres objectifs, le texte propose encore de réduire l’utilisation des pesticides, de restaurer les milieux naturels, de lutter contre les espèces invasives ou encore d’accentuer les efforts pour la pêche et l’agriculture durables.