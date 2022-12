Coupe du monde: Gonçalo Ramos, la doublure de Ronaldo, s’offre un triplé face à la Suisse (vidéos)

A tout juste 21 ans et avec trois petits bouts de sélection comme seule expérience internationale, Gonçalo Ramos, préféré à Cristiano Ronaldo au coup d’envoi, a vécu une première titularisation tonitruante mardi avec le Portugal, en inscrivant un triplé contre la Suisse (6-1) en 1/8 de finale du Mondial-2022.

«Une première de rêve», avait écrit le jeune attaquant du Benfica sur Instagram il y a trois semaines. Pour sa toute première sélection, à quelques jours du début du Mondial au Qatar, il venait en effet de marquer un but et de donner une passe décisive en moins de 25 minutes contre le Nigeria (4-0).

Au Qatar, il avait ajouté à son bagage international deux brèves entrées en jeu face à l’Uruguay et au Ghana — dix minutes en tout -, avant l’immense surprise de mardi: pour affronter la Suisse, Fernando Santos a choisi de le titulariser plutôt que Cristiano Ronaldo, puni de sa mauvaise humeur et de ses performances décevantes.

Une demi-heure de jeu en tout et pour tout et trois sélections pour remplacer une légende, 194 sélections, 118 buts sous le maillot de la Seleçao, cinq Ballons d’Or... Impressionné, Gonçalo Ramos ? Pas vraiment...

Car au coup de tonnerre de sa titularisation, le grand avant-centre (1,86m) a répondu par trois éclairs de classe, trois des six buts du chef d’oeuvre réussi par le Portugal contre la Suisse.

Dès la 17e minute, il a ouvert la marque d’une frappe du gauche exceptionnelle, violente et sous la barre, après un bon service de Joao Felix. Juste après la pause, il a ensuite creusé l’avantage portugais (3-0) en reprenant du gauche un centre de Diogo Dalot, pour un doublé fêté comme un pistolero sympa, mimant les revolvers avec ses doigts.

Suivi par le PSG

Trois minutes plus tard, il a offert une passe décisive très juste à Guerreiro (4-0, 55e) et a enfin parachevé sa fantastique soirée à la 67e minute d’un nouveau but, le troisième pour lui, d’un subtil piqué du droit (5-1, 67e).

A un quart de la fin, après trois buts et une passe décisive, il était l’heure de sortir et de laisser la place et la lumière à Ronaldo, qui l’a félicité sans excès. Pour sa première titularisation avec le Portugal, le jeune débutant venait de réussir par trois fois ce après quoi la légende court depuis cinq Coupes du monde: marquer dans un match de Coupe du monde à élimination directe.

«Cristiano est une référence pour nous tous, il dirige l’équipe, mais nous avons d’autres joueurs comme Bruno Fernandes ou Pepe qui sont aussi capables de commander et d’aider Cristiano», avait d’ailleurs déclaré Ramos après le match face au Ghana, lors duquel c’est lui qui avait remplacé CR7.

Son arrivée en sélection aux côtés de Ronaldo, Joao Felix ou Bernardo Silva, Gonçalo Ramos la doit à un début de saison plus que réussi avec Benfica qui, selon L’Equipe, lui a même valu l’intérêt concret du Paris SG et de son conseiller sportif portugais Luis Campos.

Avec le club lisboète, il a en effet inscrit neuf buts et donné trois passes décisives en championnat, avec aussi un but et une passe décisive dans une poule de Ligue des Champions relevée, dont le Benfica a fini en tête devant... le PSG, la Juventus et le Maccabi Haifa.