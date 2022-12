Bruxelles: les Belgo-Marocains en fête après le match Maroc-Espagne

La scène se déroule ce mardi soir rue du midi, dans le centre-ville de Bruxelles. Des drapeaux rouges et verts du Maroc en main, une septantaine de fêtards dansent et chantent face à un salon de coiffure. Devant l’échoppe, plusieurs supporters du jour improvisent un concert à coup de klaxons. Le trafic automobile s’avère interrompu. La file de voitures qui attendent de pouvoir circuler s’étire toujours plus loin. Ce mardi, les scènes de liesse de ce type s’observent partout dans le centre de la capitale. Avec en arrière-fond des concerts de klaxonnement. De nombreux Belgo-Marocains se sont en effet réunis pour célébrer la victoire du Maroc contre l’Espagne en coupe du monde. Moment historique : les Lions de l’Atlas accèdent pour la première fois en quarts de finale. Le boulevard Lemonnier constitue l’épicentre de ces fêtes improvisées. Plusieurs centaines de personnes s’y sont rassemblées comme pour les autres victoires récentes du Maroc.

Karim et Aziz, deux quadragénaires, ont suivi le match au café Tétouan. « Avant le match, j’étais un peu stressé. L’Espagne, c’est une grande équipe et une grande histoire, mais on avait confiance dans le nouvel entraîneur », explique le premier. Mohamed Amine, qui avait opté pour le café voisin Andaloussia, affiche un grand sourire. « J’étais parti avant le match pour 60-40 pour le Maroc. Amrabat est l’homme du match pour moi ! On espère poursuivre sur cette lancée et battre le Portugal ou la Suisse ». Yassin, 39 ans, a regardé, quant à lui, à la maison, mais vient profiter de l’ambiance. « J’ai vu que cela se passait dans la joie et la bonne humeur, je me suis donc permis de sortir ! Oui, on se souviendra de ce match. C’était un beau duel ! Bravo au Maroc mais aussi à l’Espagne ».

Des habitants empêchent des confrontations avec la police

A hauteur de la station Lemonnier, la foule s’avère compacte. Elle chante et danse. De nombreuses personnes immortalisent l’événement avec leurs smartphones. De temps à autre des pétards éclatent au sol, quelques gerbes de feux d’artifice illuminent le ciel. Le sourire aux lèvres, Asma et Wafa regardent le spectacle. « C’est une belle victoire. Pour le Maroc, le Maghreb, l’Afrique. C’est un grand pas », glisse la première.