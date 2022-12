Coupe du monde: le Maroc bouscule l’ordre mondial

À l’aube des quarts de finale, on retrouve encore cinq nations européennes, les deux cadors du continent sud-américain (Brésil, Argentine) et un invité surprise africain. À son niveau, le Maroc a en quelque sorte chamboulé la hiérarchie établie.

Généralement, les surprises ne durent qu’un temps. Si le premier tour a permis à des pays d’écrire les plus belles pages de leur histoire respective (Arabie Saoudite, Iran, Tunisie, Australie…) et si les cinq continents étaient pour la toute première fois représentés en huitièmes de finale d’un Mondial, le cut du « Final 8 » qatari a remis de l’ordre, a respecté une certaine logique sportive. Du moins, en grande partie. Car seul le Maroc, éliminant l’Espagne, est parvenu à bousculer la hiérarchie plus ou moins établie au gré des décennies. La suprématie des sélections issues de l’UEFA (cinq) et de la CONMEBOL (deux) demeure mais doit humblement se résoudre à faire un peu de place à un petit Poucet.