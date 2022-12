Polémique à la Coupe du monde: le Brésil danse, et cela ne plaît pas à tout le monde

Les célébrations des joueurs brésiliens et de leur sélectionneur ne sont pas au goût de tout le monde. Qu’importe : les équipiers de Neymar veulent continuer à danser jusqu’à la finale

Raphinha, l’ailier de la Seleçaõ brésilienne, l’avait annoncé avant le lancement du Mondial : « Nous avons déjà préparé dix danses. Elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Une danse est pour le premier but, une autre pour le deuxième, une autre encore pour le troisième… »

Des paroles mises en pratique depuis le début de la compétition. Et de manière encore plus criante ce lundi soir lors du large succès brésilien face à la Corée du Sud (4-1). Car à quatre reprises en première période, les Auriverdes ont eu l’occasion de se déhancher. Vinicius, Neymar ou Paqueta ont ainsi donné le rythme à leurs coéquipiers. Tout comme l’avant-centre Richarlison accompagné, sur ce coup, par son entraîneur Tite qui s’est complètement lâché sur sa ligne de touche, effectuant la « dança do pombo », autrement dit la danse du pigeon.