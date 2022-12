Coupe du monde: buteur à 39 ans, le Portugais Pepe s’offre un record (vidéo)

Le défenseur de Porto est devenu le buteur le plus âgé dans une rencontre à élimination directe.

Auteur du deuxième but du Portugal en huitième de finale contre la Suisse (6-1), Pepe est devenu ce mardi 6 décembre le joueur le plus âgé à marquer un but dans une rencontre à élimination directe du Mondial.

Pepe, 39 ans et 283 jours, a battu un record de longévité qui appartenait au Camerounais Roger Milla, qui avait 38 ans et 34 jours lors de son doublé contre la Colombie en 8e de finale du Mondial 1990.