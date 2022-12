Biodiversité: ne pas emprunter la voie du déclin

Si on connaît les causes du changement climatique comme de l’effondrement de la biodiversité, l’homme pour le dire en un mot, on connaît aussi les solutions.

Nous sommes en guerre contre la nature ! » Une fois encore, le secrétaire général de l’ONU n’a pas fait dans la dentelle à l’ouverture du sommet mondial sur la biodiversité, à Montréal. Antonio Guterres est désormais un habitué des harangues, des suppliques, des exhortations face aux responsables mondiaux. Inlassablement, il ne cesse de leur rappeler les engagements qu’ils ont souscrits en parfaite connaissance de cause. C’est le cas sur la question climatique, c’est le cas sur la question de la biodiversité. Dans un cas comme dans l’autre, plus personne ne peut nier la nature des problèmes et leurs conséquences. Ils sont analysés, chiffrés, scénarisés. On sait d’où nous venons, où nous sommes et même où nous allons si nous n’agissons pas : dans un mur qui sera extrêmement douloureux. Et beaucoup plus encore pour les populations fragiles, chez nous comme dans les pays les plus pauvres.