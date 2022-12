Cristiano Ronaldo répond aux rumeurs d’un accord avec le club saoudien d’Al-Nassr

On l’aurait presque oublié avec la Coupe du monde qui bat son plein, mais Cristiano Ronaldo est actuellement sans club suite à la rupture de son contrat avec Manchester United. La presse espagnole a depuis annoncé que l’attaquant portugais avait un accord avec le club saoudien d’Al-Nassr. Mardi soir, à l’issue du 8e de finale qui a vu le Portugal battre la Suisse 6-1, CR7 a glissé quelques mots aux journalistes.

Remplaçant, Ronaldo ne s’est pas attardé sur la rencontre mais a tenu à évoquer son avenir brièvement. « Non, ce n’est pas vrai… », a-t-il lancé au sujet des rumeurs de transfert vers Al-Nassr, selon des propos rapportés par Marca. D’après les rumeurs, le Portugais devrait signer un contrat de deux ans et demi en Arabie saoudite où il empocherait un revenu total de 200 millions d’euros par an.