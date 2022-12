Le police fédérale lance un avis de recherche pour un criminel évadé (photo)

La police a lancé mardi soir un avis de recherche à la demande du parquet fédéral pour arrêter un criminel évadé des Pays-Bas. Sherwin Benshomin Windster, 27 ans, pourrait s'être caché dans notre pays ou être passé par la Belgique.

Windster s'est échappé d'une institution de psychiatrie légale dans la ville néerlandaise de Nijmegen le 21 juin. Il y purgeait une peine pour, entre autres, une double extorsion et un vol à main armée ayant entraîné la mort d'une personne. Pour toute information menant à une arrestation, la police néerlandaise promet 10.000 euros de récompense. Windster est de nationalité néerlandaise et mesure 1,74 mètre. Il a deux dents en or et un tatouage sur la poitrine.