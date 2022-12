Roberto Martinez cité pour prendre la tête de la sélection espagnole

L’Espagne a quitté la Coupe du monde au stade des 8es de finale, sortie par le Maros après les tirs au but (0-0, 3-0 t.a.b.). À l’issue de la rencontre, Luis Enrique a reconnu ne pas savoir s’il allait rester à la tête de la Roja après cette élimination. Il n’en fallait pas plus à Marca pour lancer un sondage concernant son potentiel successeur. Quatre noms sont avancés et l’un d’eux n’est autre que Roberto Martinez !

À l’heure actuelle, près de 59.000 lecteurs du quotidien espagnol ont voté et c’est justement l’ancien sélectionneur des Diables rouges qui arrive en tête avec 39 % des voix. Il devance Marcelino García Toral, ancien entraîneur de Valence et Villarreal notamment (34 %), Rafa Benitez, qui a coaché le Real Madrid, Liverpool, l’Inter ou encore Chelsea (18 %) et Luis de la Fuente, entraîneur des U23 espagnols (9 %).