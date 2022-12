Bientôt du changement chez Carrefour

« Le plan 2026 du groupe prévoit aussi une réduction de l’assortiment (-20 % en alimentaire, -40 % en non-alimentaire). En tant que commerçants, nous avons depuis toujours un rôle de sélectionneur de l’offre. Nous mettons nos marques propres au cœur de notre assortiment et nous construisons le reste avec des marques nationales. Celles-ci gardent un rôle extrêmement important, à partir du moment où elles continuent à jouer leur rôle : l’innovation, la valeur réelle aux yeux du client, le respect de conditions que nous imposons, notamment sur la durabilité. »

Dans une interview donnée au « Soir », le PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard a annoncé une série de changements à venir. Notamment, la réduction de l’assortiment et de l’offre.

Une offre réduite, et donc moins de produits ? « Nous resterons de toute façon l’enseigne avec l’éventail le plus large de produits. Par contre, le client nous demande plus de simplification, de lisibilité de notre offre. Nous, cela nous permet davantage d’efficacité opérationnelle », répond le PDG.