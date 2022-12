Le viager pourrait connaître une belle année 2023

La vente d’un bien immobilier selon la formule du viager reprend du poil de la bête. Un premier coup d’accélérateur avait déjà été constaté lors de la crise financière de 2008. Les carnets d’épargne ayant pris un sacré coup sur la tête, avec une baisse significative des revenus mobiliers, beaucoup n’hésitèrent pas à se tourner vers des sources de revenus alternatives, dont le viager.

La crise énergétique actuelle procure une jeunesse supplémentaire à cet achat particulier. « Avec les charges de copropriété qui augmentent, des prix de l’énergie et du coût de la vie qui explosent, les seniors ont besoin de plus d’argent », commente Daniel Domb, responsable du département viager chez Trevi depuis 2012. « Et c’est vrai aussi pour les propriétaires de vieux logements qui nécessitent des travaux importants de rénovation pour satisfaire aux nouvelles exigences du PEB. Plutôt que d’avoir un loyer bridé, la vente en viager leur procure une rente et un bouquet nets d’impôts. »