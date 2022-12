Edito: Eden Hazard, tu vas aussi nous manquer…

Eden Hazard et les Diables rouges, c’est donc bel et bien fini. La confirmation est tombée ce mercredi 7 décembre à 11h07 précisément. Dans un message succinct et plutôt laconique sur les réseaux sociaux (mode de communication privilégié par cette génération de footballeurs), le capitaine des Diables annonce la fin de sa carrière internationale estimant la relève prête. La relève prête ? Sans doute une dernière petite flèche dont il a toujours eu le secret envers ceux qui ont dit et répété à longueur de journée que Leandro Trossard méritait davantage que lui d’être titulaire. Et ce, vu les prestations des deux joueurs en club ces derniers mois. On a vu ce que cela a donné contre la Croatie où le virevoltant joueur de Brighton a coulé (… et le mot est faible) face au défi de taille qui l’attendait.