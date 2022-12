Retour sur les grands moments de la carrière d’Eden Hazard chez les Diables rouges (vidéos)

Du Luxembourg en novembre 2008 à la Coupe du monde au Qatar 14 ans plus tard, Eden Hazard aura marqué la belle époque des Diables rouges.

19 novembre 2008 : premier match contre le Luxembourg (1-1), à l’âge de 17 ans et 316 jours

Annoncé comme le futur phénomène du football belge, réclamé par les supporters qui se nourrissent de ses exploits avec Lille, Eden Hazard est sélectionné par René Vandereycken. Le coach fédéral le lance dans le grand bain international dans le stade Josy Barthel à la 69e minute en remplacement de Wesley Sonck.

12 août 2009 : première titularisation en République tchèque (3-1)

Réserviste lors de ses 4 premières caps, il se voit offrir sa première titularisation par Frankie Vercauteren lors d’un amical à Teplice, où il est associé à Tom De Sutter en pointe. Très actif, il délivre une passe décisive (sa première en sélection) à Jan Vertonghen sur l’ouverture du score et sort à 20 minutes du terme en étant remplacé par Kevin Mirallas.

3 juin 2011 : petit scandale du hamburger lors du match contre la Turquie (1-1)

Remplacé à l’heure de jeu par Dries Mertens, le Brainois quitte ses coéquipiers et s’en va manger un… hamburger. « J’étais frustré, j’ai envoyé un message à mon père pour lui dire qu’on s’en allait. Et comme j’avais faim… », expliquera-t-il plus tard. « C’était une bêtise. » Georges Leekens le punira pour un match suite à cette affaire.

7 octobre 2011 : premier but international contre le Kazakhstan (4-1)

Eden Hazard doit attendre son 23e match international pour enfin débloquer son compteur. Critiqué pour ses performances avec les Diables, qui ne sont pas du même gabarit de ce qu’il démontre en club, l’attaquant prend appui dans l’axe sur Dries Mertens (déjà) et s’en va dribbler le gardien visiteur pour creuser l’écart (2-0).

17 juin 2014 : il découvre la Coupe du monde contre l’Algérie (2-1)

Après 12 ans d’abstinence, la Belgique retrouve la phase finale d’un Mondial et se reprend en seconde mi-temps face aux Fennecs. C’est l’attaquant de Chelsea qui permet à Dries Mertens de sceller le score à 2-1. De manière générale, il sort un peu frustré de ce tournoi qu’il n’a pas marqué de son empreinte (deux passes décisives).

7 juin 2015 : élevé au rang de capitaine contre la France (3-4)

Match de gala au Stade de France après le couac de Cardiff (1-0 avec une bourde énorme de Radja Nainggolan) : Marc Wilmots lui confie le brassard en l’absence de Vincent Kompany. « Je lui ai fait ce cadeau afin qu’il évolue », précise le sélectionneur. Les Diables rouges s’imposent 3-4 avec un but sur penalty d’Eden Hazard.

26 juin 2016 : enfin un vrai match de référence !

Après quasi 8 ans d’activité chez les Diables, Eden Hazard sort enfin une prestation digne de son talent. En 8es de finale de l’Euro, contre la Hongrie, il survole les débats (4-0) et mène le pays en quart de finale du tournoi. Il marque son premier but dans une grande compétition et délivre une passe décisive, tout en récoltant une flopée de louanges.

1er septembre 2016 : nommé officiellement capitaine des Diables rouges

En marge du match amical contre l’Espagne (0-2), le premier rendez-vous de Roberto Martinez en tant que coach fédéral, Eden Hazard est confirmé dans le rôle de capitaine qui lui a été attribué suite à la longue absence de Vincent Kompany. « Mais je n’attends pas qu’un seul joueur porte tout le groupe, nous avons d’autres leaders », précise le Catalan.

10 novembre 2016 : deux Hazard sur la pelouse de la Johan Cruyff ArenA

Lors d’une rencontre amicale aux Pays-Bas (1-1), Eden et Thorgan Hazard évoluent pour la première fois ensemble en sélection nationale suite à la montée au jeu du cadet à la 64e minute en remplacement de Kevin De Bruyne. Un moment magique pour toute la famille : « Maman nous a dit qu’elle était très fière de nous. »

6 juillet 2018 : une masterclass contre le Brésil

S’il laisse aux autres les actions décisives, il est omniprésent face au Brésil, lors d’un des plus grands exploits des Diables au cours des dernières années. Une statistique pour résumer cette masterclass : il a tenté 10 dribbles face à la Seleçao et en a réussi… 10.

14 juillet 2018 : médaille de bronze décrochée lors du Mondial russe

La Belgique bat (encore) l’Angleterre (2-0) à Saint-Pétersbourg : c’est le capitaine qui double l’avance des Belges à la 82e minute pour clôturer la Coupe du monde de manière fantastique. Il sera ensuite élu deuxième meilleur joueur du tournoi, derrière Luka Modric. Lors du retour au pays, il met le feu à la Grand-Place de Bruxelles.

24 mars 2019 : il fête sa 100e cap contre Chypre

Un peu plus de 10 ans après ses débuts, Eden Hazard fête sa centième cap, face à Chypre. Un match qu’il ponctue d’un but, son trentième en équipe nationale

27 juin 2021 : sa dernière prestation de haut vol

Face au Portugal, en huitièmes de finale de l’Euro, Eden Hazard réalise sa dernière prestation de haut vol, même si son frère Thorgan lui vole la vedette en inscrivant le seul but du match. Une rencontre qu’Eden Hazard termine avec une blessure à l’arrière de la cuisse. Une blessure qui le privera du quart de finale (perdu) face à l’Italie.

16 novembre 2019 : deux buts et un assist en Russie

En Russie, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2020, il réalise son meilleur match chez les Diables sur le plan des statistiques : deux buts et un assist, pour une victoire 1-4.