L’alcool: un fléau auquel les jeunes goûtent de plus en plus tôt

En soirée, au restaurant, dans les commerces, dans les films, dans les publicités aussi, l’alcool est partout autour de nous. Et on y goûte de plus en plus jeune. En moyenne, le premier verre d’alcool est aujourd’hui consommé entre 12 et 14 ans. Non sans risque, car on estime que 38 % des jeunes qui commencent à consommer de l’alcool avant 15 ans connaîtront une dépendance à celui-ci à vie. Dans leur livre L’alcool sans tabous, à paraître le 11 janvier prochain, orienté prévention et adressé aux 12-35 ans, Thomas Orban et Vincent Liévin s’inquiètent également des raisons de la consommation de cette jeunesse. « De même que les adultes, les jeunes voient souvent l’alcool comme un lubrifiant social », constate Thomas Orban, médecin généraliste et alcoologue. « Ils boivent pour être désinhibés et entrer plus facilement en contact avec les autres. Mais certains boivent aussi parce que cela ne va pas dans leur vie.