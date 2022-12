Le plaisir d’offrir et de découvrir

Les cadeaux sont toujours un casse-tête pour bon nombre d’entre nous. Qu’il s’agisse d’en faire ou d’en recevoir. Il convient donc d’y penser sans tarder à l’approche des fêtes de fin d’année. Dans les pages qui suivent, vous découvrirez plusieurs dizaines de propositions parmi lesquelles piocher. Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et tous les domaines pourvu qu’ils appartiennent au champ artistique. Films populaires ou réservés au cinéphile, intégrales musicales classiques pour les collectionneurs patentés ou petit livre de photographies à réserver à l’être aimé, ressortie d’albums mythiques ou découvertes d’univers visuels éminemment poétiques, abonnement cinéma ou pass musées, nous avons sélectionné pour vous de quoi faire plaisir à vos proches, les surprendre, les amener à découvrir d’autres univers… Et si vraiment vous ne trouvez rien pour les autres, rien ne vous empêche de penser un peu à vous et de vous faire plaisir en vous offrant l’un ou l’autre de nos choix. Ou, mieux encore, en vous le faisant offrir.