Râler quand on en a envie avec Jean-Pierre Bacri

Coup de blues? Déprime? Chaque mercredi, nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

On a beau dire, râler un bon coup, ça peut faire du bien face à la connerie ambiante et à ce monde où l’on croise sans cesse des visages aux sourires obligés. Obligé : un mot qui semble étranger à l’univers de Jean-Pierre Bacri qui, dans ses rôles comme dans ses interviews, n’hésitait jamais à endosser le costume du râleur de service, mettant les points sur les « i » et les mots sur ce que tout le monde évite de dire.