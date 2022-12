Pourquoi Bernardo Silva ne s’est pas mêlé aux célébrations du Portugal après le premier but face à la Suisse (vidéo)

Le Portugal n’a pas fait dans le détail face à la Suisse en 8es de finale de la Coupe du monde. Les hommes de Fernando Santos ont planté pas moins de six buts face aux Helvètes pour se qualifier pour les quarts. Les occasions étaient donc nombreuses pour célébrer au cours de ce match. Et c’est d’ailleurs un détail autour des célébrations du premier but qui ont attiré l’oeil de certains observateurs.

Alors que Gonçalo Ramos a fait trembler les filets à la 17e minute, tous les joueurs portugais se sont jetés sur le jeune attaquant pour fêter avec lui son magnifique but. Tous ? Pas tout à fait. Bernardo Silva a aussi félicité son équipier… avant de s’écarter du groupe pour revenir dans les limites du terrain. Une réaction étrange, mais qui trouve son origine dans une interprétation d’un point de règlement.