«Toâ», «Animal Farm»...: les cinq spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Toâ ****

A la mise en scène, Daniel Hanssens baigne Sacha Guitry dans son jus – décor réaliste, majordome en gilet, femmes aux toilettes chatoyantes – mais parvient à transcender la légèreté apparente de l’auteur pour ciseler sa langue facétieuse et surtout faire rugir la mécanique rutilante de ses quiproquos et autres pirouettes de l’intrigue. Les amants et maîtresses frivoles, les portes qui claquent, le ballet des domestiques et tout ce qui pourrait sembler suranné prend un tour parodique et cocasse qui vous enveloppe dans un divertissement taillé sur mesure pour la période des fêtes.