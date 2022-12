Athlétisme: la finale de la Diamond League 2023 à Eugene

World Athletics, la Fédération internationale d’athlétisme, a publié ce mercredi le calendrier de la Diamond League 2023. Un calendrier de 15 épreuves réparties dans 12 pays et sur quatre continents encore « provisoirement définitif » puisqu’il reste conditionné à la situation sanitaire mondiale, surtout pour les deux étapes chinoises prévues à Shanghai (29 juilet) et Shenzhen (3 août).

Pour la première fois depuis la mise sur pied de ce circuit des plus grands meetings d’athlétisme, la finale n’aura pas lieu en Europe mais bien aux Etats-Unis, à Eugene, théâtre, on s’en souvient, des Mondiaux, en juillet dernier. La ville universitaire de l’Oregon organisera ces deux jours de compétition les 16 et 17 septembre.

Le Mémorial Van Damme, qui accueillera cette finale en 2024 et 2026, aura, lui, lieu le vendredi 8 septembre, une semaine après le meeting de Zurich.

Comme d’habitude, depuis 2010, c’est à Doha, au Qatar, que seront donnés les trois coups de cette édition 2023, le 5 mai. Après une première expérience l’an dernier, la Diamond League retournera également à Chorzow, en Silésie (Pologne), qui a pérennisé son statut pour les cinq prochaines années.

Enfin, on remarquera que la Diamond League réinvestira le stade Olympique de Londres pour la première fois depuis 2019, ce qui nécessitera une transformation de l’enceinte désormais dévolue au club de Premier League de West Ham.

La liste des épreuves qui se dérouleront lors de chacun de ces meetings de la Diamond League 2023 sera révélée d’ici la fin du mois de décembre.

LE CALENDRIER 2023

5 mai : Doha (Qat)

28 mai : Rabat (Mar)

2 juin : Rome (Ita)

9 juin : Paris (Fra)

15 juin : Oslo (Nor)

30 juin : Lausanne (Sui)

2 juillet : Stockholm (Suè)

16 juillet : Silésie (Pol)

21 juillet : Monaco

23 juillet : Londres (GBr)

29 juillet : Shanghai (Chn)

3 août : Shenzhen (Chn)

31 août : Zurich (Sui)