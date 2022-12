JO 2024: le CIO menace de suspendre l’Afghanistan si les filles et les femmes afghanes n’ont pas accès à la pratique du sport

Le Comité international olympique (CIO) a estimé qu’il était primordial que les filles et les femmes afghanes puissent avoir accès la pratique du sport en toute sécurité si le pays veut participer aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Mardi, le comité exécutif du CIO a fermement condamné les restrictions imposées par le régime des talibans, qui empêchent les jeunes filles et les femmes de pratiquer du sport. Le CIO, pour qui cet accès au sport est une condition sine qua non quant à la participation aux prochains JO, a exprimé son inquiétude et a promis de suivre la situation de très près.

Human Rights Watch, ONG qui défend les droits humains, avait précédemment appelé le CIO à suspendre l’Afghanistan avec effet immédiat mais cette suspension n’a pas encore été abordée.