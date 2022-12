Eden Hazard chez les Diables: de Luxembourg à Doha, un parcours en montagnes russes

Ce mercredi, Eden Hazard a décidé de donner le cap de fin de sa carrière chez les Diables rouges, un peu plus de quatorze ans après ses débuts avec le sélectionneur René Vandereycken.

Quelques lignes en trois langues sur son compte Instagram ce mercredi 7 décembre ont confirmé ce que beaucoup pressentaient au soir de l’élimination contre la Croatie le 1er décembre dernier : les quelques minutes accordées par Roberto Martinez contre les Vatreni à Doha, synonyme de 126e cap, sont les dernières disputées par Eden Hazard avec le maillot des Diables rouges. Même si le terme est parfois galvaudé, cette retraite internationale signifie la perte pour l’équipe nationale (et le successeur de Roberto Martinez) d’un monument du football belge, pas seulement du 21e siècle mais de toute l’histoire.

Ce « mariage » entre Eden Hazard a donc duré un peu plus de quatorze ans (comme Jan Ceulemans ou Enzo Scifo). Quatorze années qui n’auront pas été un long fleuve tranquille cependant, quatorze années en forme de montagnes russes, au sens figuré… comme au sens propre. L’histoire d’un petit gars de Braine-le-Comte (né à La Louvière) devenu un symbole de la génération dorée sans passer par la case championnat de Belgique.

1 La « légende » Hazard est née avec les -17 ans

Comme toute bonne saga hollywoodienne, toute histoire ne s’envisage pas sans une « prequel ». Dans le cas d’Eden Hazard, son long parcours avec les Diables a été préfacé par des apparitions hautement remarquées à l’occasion de l’Euro des – 17 ans (disputé en compagnie d’un certain Christian Benteke, devenu un de ses potes) organisé en Wallonie au mois de mai 2007 où, sans la victoire finale de l’Espagne (qui avait éliminé la Belgique en demi-finale), il aurait sans doute été élu joueur du tournoi. « Il a été très, très bon. Peut-être même le meilleur », confirme un peu plus tard Jean-François de Sart, alors coach des Espoirs qui ont disputé les JO de Pékin. « Cela démontre qu’il a un talent immense, une classe naturelle. C’est un technicien capable de faire la différence sur un geste technique. On ne sait pas dire aujourd’hui où il va s’arrêter. »