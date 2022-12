Coupe du monde: pourquoi Kylian Mbappé est hors-norme (infographies)

Meilleur buteur du Mondial avec cinq réalisations, le Français affole les compteurs. Il bat des records de précocité et s’assoit déjà à la table de certaines légendes du jeu.

Il ne faut pas lui parler d’âge. Kylian Mbappé avait prévenu dès 2018 et il assume. A seulement 23 ans, l’attaquant de l’équipe de France est le meilleur buteur du Mondial et l’un des meilleurs passeurs après avoir signé des performances remarquables contre le Danemark et la Pologne.

Le joueur du PSG affiche des statistiques affolantes en Coupe du monde. Auteur de 9 réalisations, il est le premier joueur de moins de 24 ans à atteindre un tel total, dépassant même le roi Pelé (7) grâce à son doublé contre la Pologne. A titre de comparaison, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’avaient marqué qu’une fois au même âge dans la compétition.