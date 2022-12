Elon Musk n’est plus l’homme le plus riche du monde, affirme mercredi le magazine économique Forbes. Son achat de Twitter et les actions de Tesla dont il s’est débarrassé avant cela ont fait chuter sa richesse. Le Français Bernard Arnault est désormais l’homme le plus riche du monde. Il est propriétaire du groupe de luxe LVMH, connu pour ses maisons de mode telles que Louis Vuitton, Christian Dior et Fendi, ainsi que pour plusieurs marques de spiritueux.

Musk est en tête de la liste Forbes des milliardaires depuis septembre de l’année dernière. Sa fortune personnelle est désormais estimée à 185,3 milliards de dollars. Arnault posséderait 185,4 milliards de dollars, ce qui le place en première position.