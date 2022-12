L’Allemagne déjoue un coup d’Etat d’extrême droite

La plus grande descente de police de l’histoire du pays contre un mouvement d’extrême droite visait à démanteler un réseau qui fomentait un coup d’Etat pour restaurer l’empire allemand dans ses frontières de 1871.

Ce n’est pas un projet fantaisiste de quelques néonazis nostalgiques du Troisième Reich. Il s’agit d’un véritable coup d’Etat organisé au niveau fédéral avec des ramifications dans toutes les administrations.

Depuis la descente de police de mercredi matin, qui a mobilisé 3.000 agents des forces de l’ordre, les Allemands ont vraiment compris que l’extrême droite était une menace réelle pour leur démocratie. C’est la plus grande opération de police de l’histoire de la République fédérale contre un réseau d’extrême droite. Logements, bureaux mais aussi une caserne ont été perquisitionnés et 25 « Citoyens de l’Empire » (Reichsbürger) soupçonnés de planifier une attaque armée du parlement, avec l’aide de leurs contacts dans la politique, l’armée et l’administration, ont été arrêtés.