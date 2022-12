Diables rouges: la procédure de sélection du successeur de Roberto Martinez est lancée

Voici le communiqué que la fédération belge de football :

« Le Conseil d’Administration de l’URBSFA a pris le temps ces derniers jours d’évaluer la situation après la Coupe du monde. La déception se fait encore sentir. Avec ‘la Génération Dorée’, nous avions un petit peu oublié la sensation de défaite. Mais malheureusement, les Diables rouges n’ont pas été au rendez-vous au Qatar.

Des inquiétudes ont été soulevées au sein du Conseil quant à l’avenir des Diables rouges. Après une discussion ouverte, nous avons accordé nos violons et nous avons immédiatement entamé une évaluation sportive élargie et le travail de recherche d’un successeur à Roberto Martinez en tant qu’Entraîneur fédéral.

Roberto Martinez a été un formidable ambassadeur de notre football belge durant six ans. Avec Roberto Martinez comme Entraîneur fédéral, la Belgique a été numéro 1 au classement mondial pendant quatre ans, elle s’est qualifiée quatre fois pour une phase finale d’un tournoi (dont le Final Four de la Nations League) et le plus beau souvenir reste peut-être la troisième place obtenue lors de la Coupe du monde en Russie.

En outre, il a eu un impact important en tant que Directeur Technique. Sous la direction de Roberto Martinez, l’URBSFA a fait un grand bond en avant. Celui-ci a mis en place une véritable culture de la haute performance et a jeté les bases d’un avenir à long terme. L’ensemble de l’URBSFA est extrêmement reconnaissant envers Roberto Martinez.

Une Taskforce en soutien du management

Pour la recherche d’un successeur, l’URBSFA reviendra à la procédure de sélection éprouvée de 2016. En effet, l’URBSFA vise une nomination robuste et solide. Pour mener cette recherche dans la bonne direction, une Taskforce va être mise en place.

L’URBSFA a demandé à la Pro League de mettre à disposition son expertise technique en matière de football et a le plaisir d’annoncer qu’outre Peter Bossaert (CEO de la Fédération Belge de Football), les administrateurs de l’URBSFA Sven Jacques (R. Antwerp FC) ainsi que Pierre Locht (R. Standard de Liège) feront également partie de la Taskforce. À la demande de l’URBSFA, cette Taskforce sera également complétée par Bart Verhaeghe (Club Brugge KV), à qui il a été fait appel pour partager à nouveau sa connaissance et son expérience.

La Taskforce évaluera la situation sportive, déterminera le profil du nouvel Entraîneur fédéral et lancera la procédure de recrutement. Elle soumettra le candidat ultime de la liste des postulants au Conseil d’Administration de l’URBSFA.

La Taskforce va commencer dès à présent son travail.

L’URBSFA consolide le cœur technique

En partant de l’évaluation sportive, l’URBSFA s’emploiera à renforcer le cœur technique de la fédération et la Taskforce soutiendra également ce processus. Ce faisant, elle continuera à s’appuyer sur les bases professionnelles que Roberto Martinez et son équipe ont établies ces dernières années. Le cœur technique regroupe tout ce qui est lié à l’organisation sportive : les équipes nationales (de jeunes), la vision du football à travers les différentes catégories d’âge, les données et la technologie, l’analyse des performances, le scouting et la détection des talents, le health & performance, le futsal. Et ce, aussi bien pour les équipes masculines que féminines. L’URBSFA annoncera également l’organigramme du cœur technique en même temps que la nomination du nouvel Entraîneur fédéral.