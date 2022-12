Harry et Meghan sur Netflix: la fin des relations entre les Britanniques et le Prince?

La très attendue série de Netflix entend de nouveau exposer la vision des Sussex sur la monarchie et leurs années à l’intérieur du système, au risque de creuser l’écart entre le cadet du roi Charles III et les sujets de la couronne.

Par Chloé Goudenhooft et Correspondante à Londres

Avant même sa sortie, le documentaire Netflix sur Harry et Meghan a fait couler beaucoup d’encre au Royaume-Uni. Si les Britanniques ont toujours préféré William à son petit frère, cette énième complainte des Sussex ne risque pas d’inverser la vapeur. Au contraire, c’est à se demander qui est le véritable public visé par le couple – certainement pas les Britanniques – et surtout quels sont ses objectifs, outre celui de se faire de l’argent et de chasser l’ennui, peut-être.

Car si le but est de faire chuter la monarchie, c’est peine perdue et Harry lui-même doit bien en avoir conscience. Selon un sondage Yougov du 14 septembre, soit réalisé après la mort d’Elizabeth II, 67 % des Britanniques considéraient qu’il fallait conserver la monarchie, soit 5 points de plus qu’en mai.