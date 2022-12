Des cabinets d’avocats salariés multidisciplinaires, «maisons médicales» du droit

L’idée de « cabinets multidisciplinaires » d’avocats salariés, pour laquelle des auditions viennent d’être fixées en commission Justice, est née au sein d’Avocats.be, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, il y a déjà plus de cinq ans. Me Jean-Marc Picard, qui y était alors administrateur en charge de l’accès à la justice, avait emmené quelques confrères, présidents de bureaux d’aide juridique, jusqu’à Montréal. Depuis près d’un demi-siècle, certains avocats dédiés à l’aide juridique y pratiquent dans des cabinets multidisciplinaires, composés d’avocats spécialisés salariés, reconnus et appréciés. Un groupe de réflexion avait alors été mis sur pied au sein d’Avocats.be pour envisager une réplique de ce modèle en Belgique, et l’idée a évolué vers une approche plus holistique, telle qu’appliquée en Ecosse.