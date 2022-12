Voyages du parlement wallon: les dépenses somptuaires de Marcourt et du greffier

Du 11 au 15 novembre 2021, les deux hommes se sont rendus à l’exposition universelle de Dubaï. Vol en classe business contraire au règlement wallon, hôtel à 542 euros la nuit, guide à plus de 3.000 euros, le coût total du voyage est estimé à 19.000 euros d’après les documents obtenus par « Le Soir ».

Le 16 septembre 2021, le Bureau du parlement wallon marquait son « accord de principe » sur l’organisation d’une mission à Dubaï, dans le cadre de l’Exposition universelle. Quelques jours plus tard, les chefs de groupe de tous les partis représentés au parlement (réunis au sein du Bureau élargi) se penchent à leur tour sur le projet - qiu sera approuvé. Le PTB souligne toutefois lors de cette réunion que « le projet de mission n’est pas opportun » et Ecolo « exprime ses doutes sur l’utilité de la mission » vu la caractère de Dubaï, qui « ne constitue pas un modèle de développement ». Mais le président Jean-Claude Marcourt (PS) tranche. Il « comprend les réticences » et « mesure que des critiques s’exprimeront au sujet de la mission en projet mais entend les assumer ».