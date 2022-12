Un appel à l’action européen pour améliorer le pronostic du cancer du poumon

Le 4e Forum européen du cancer, qui s’est tenu ce mercredi à Bruxelles, appelle à améliorer la prise en charge précoce des personnes atteintes du cancer du poumon, dont le pronostic vital est engagé par un diagnostic trop tardif et un accès disparate aux traitements novateurs.

Le cancer est l’une des principales causes de mortalité dans le monde et en Europe. Sa prévalence est telle qu’il est appelé à devenir la première cause de mortalité, devançant les maladies cardio-vasculaires.