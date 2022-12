Un projet de musée bruxellois sur les migrations

Bruxelles aura-t-elle bientôt son musée des migrations, à l’image de l’Ellis Island Museum sur l’histoire de l’immigration aux Etats-Unis, situé sur l’île new-yorkaise où sont passées 14 millions de personnes en quête du rêve américain ? La déclaration de politique générale de 2019 glisse quelques lignes concernant un futur espace muséal dédié à la migration « afin de valoriser une image positive de la migration dans notre société et de casser les préjugés qui existent encore. » La secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances Nawal Ben Hamou (PS) assure que le projet est plus que jamais d’actualité. Son plan de lutte contre le racisme prévoit sa mise en œuvre… sans deadline et sans budget alloué toutefois pour l’instant. La socialiste souhaite faire entériner le projet par le gouvernement d’ici 2024. Il devrait en tout cas inclure des éléments liés à l’histoire des discriminations, de la colonisation, de la décolonisation, et des migrations.