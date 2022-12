Eden Hazard: un dernier tour de piste pas comme les autres au Qatar

Les valises pleines et le cœur gros, la délégation belge foule le sol de l’imposant aéroport international de Doha lorsque la rumeur se répand. « Eden Hazard songe à arrêter à l’équipe nationale », indique la RTBF au lendemain d’une Coupe du monde au rabais pour les Diables rouges. Mercredi, via ses réseaux, le capitaine noir-jaune-rouge a officialisé sa retraite internationale. Six jours après son cinquième grand tournoi. Le dernier. Le plus particulier aussi. Le seul où son statut de titulaire n’aura cessé d’être remis en question. Même par lui-même. « Trossard mériterait de jouer à ma place », lâche le Brainois avec lucidité à la veille du grand départ vers le Qatar avec escale au Koweït.

À quelques mètres de la salle de conférence, Roberto Martinez peaufine son plan pour son capitaine. Objectif : profiter du match de préparation contre l’Égypte et des trois matches de groupes pour retrouver la meilleure version d’Eden Hazard en huitièmes de finale. Un « remake » du plan échafaudé à l’Euro 2020. Si possible sans la blessure face au Portugal.