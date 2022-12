Bruxelles arrondit les angles de Good Move

Ce vendredi, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) rencontre les bourgmestres et les échevins de la Mobilité de la capitale. Les élus locaux partageront leurs retours d’expérience sur le projet de quartiers apaisés Good Move. D’ici 2030, celui-ci doit réduire le trafic de transit partout à Bruxelles. Le sujet s’avère sensible, voire clivant. La semaine dernière, Forest a soigneusement évité les termes Good Move dans un communiqué de presse concernant pourtant le sujet. La Région prévoit de lancer tous les deux ans un appel à candidatures auprès des communes pour désigner les dix quartiers suivants. Le premier débouche actuellement sur des résultats mitigés. La Ville de Bruxelles (Pentagone), Schaerbeek (deux quartiers à Collignon-Josaphat) et Ixelles (une partie à Flagey-Etangs) ont certes avancé sur leur projet. A l’inverse, Anderlecht a abandonné le sien à Cureghem et Schaerbeek a procédé à une pause à la Cage aux Ours.