Guerre en Ukraine: l’UE resserre encore son étau autour de la Russie

Bruxelles veut ajouter l’armée russe et trois banques à sa liste de sanctions. Un neuvième paquet qui doit encore être approuvé à l’unanimité des 27 pays membres de l’UE.

Et de neuf ? La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce mercredi sa volonté de soumettre la Russie à un nouveau train de sanctions : « Les huit paquets de sanctions que nous avons adoptés jusqu’à présent frappent déjà durement le pays. Et aujourd’hui, nous augmentons la pression sur la Russie ». L’étau se resserre autour du Kremlin, accusé par Bruxelles de « cibler délibérément des civils et des infrastructures civiles » tout en cherchant à « paralyser le pays aux premiers jours de l’hiver ».