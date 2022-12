Combien de greffiers faudra-t-il encore?

Des billets d’avion en classe affaires pour 4.200 euros alors qu’il s’en trouve à 542 euros, des excès de table dans des établissements étoilés, des nuitées à plus de 500 euros dans des hôtels de luxe, des déplacements de quatre jours pour des réunions de quelques heures, des caprices de stars, des escapades estivales, etc., etc. etc.

Nos nouvelles révélations sur les déplacements du greffier du parlement wallon, dans un cas au moins en compagnie du président socialiste de l’assemblée Jean-Claude Marcourt, interviennent au moment où des milliers des Wallonnes et de Wallons raclent les fonds de tiroir pour payer leurs factures d’énergie et où les responsables politiques expliquent à quel point ce sont les inondations qui ont plombé les finances de leur région. Une région où près d’une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté.