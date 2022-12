En RDC, on ne change pas une formule… qui perd

Le sommet organisé à Nairobi par Uhuru Kenyatta le facilitateur kenyan, avait failli tourner court : les représentants de Kinshasa avaient « égaré » les per diem promis aux représentants des 145 groupes armés opérant au Nord et au Sud Kivu. En outre, le gouvernement congolais avait récusé la présence de la principale faction rebelle, le M23, soutenu par le Rwanda. Alors qu’il occupe un territoire aussi vaste que la Belgique et encercle Goma, il a été qualifié de « terroriste » et est devenu aussi infréquentable que difficile à vaincre.

A Nairobi cependant, tout le monde est content, les per diem ont été distribués, en janvier on remettra le couvert pour un nouveau round de négociations, les émissaires du gouvernement ont promis de davantage associer les communautés locales aux projets miniers ou écologiques afin de dissuader les jeunes de rejoindre les groupes rebelles.