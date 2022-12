Pesticides: la Belgique attaquée devant le Conseil d’Etat

Ils s’appellent Sherpa 100 EW et Aphicar 100 EW. Ce sont des insecticides utilisés pour combattre pucerons, chenilles, charançons et mouches dans les cultures de nombreuses céréales (froment, seigle, avoine, épeautre…), de légumes (choux, pommes de terre…) ainsi que sur la vigne et certaines plantes ornementales. Les deux produits se basent sur une substance – la cyperméthrine – autorisée dans l’Union européenne jusqu’en 2028. Mais cette autorisation n’a été approuvée que moyennant une plus stricte régulation de la mise sur le marché et notamment une comparaison avec des alternatives chimiques et non chimiques disponibles.